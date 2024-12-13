Родителей напавшего на детей в Краснодаре подростка выдворят из России
Прикубанский районный суд Краснодара принял решение о выдворении из страны родителей подростка, который в школе напал с ножом на сверстников. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
Инцидент произошёл вечером 6 декабря в филиале школы №94 в посёлке Российском. В результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и хулиганстве.
Уточняется, что родители напавшего на школьников подростка являются гражданами Армении. Суд признал их виновными в нарушении режима пребывания на территории России.
«Суд постановил... подвергнуть их... принудительному выдворению за пределы РФ, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан до фактического исполнения решения суда», - говорится в сообщении.
Также родителей подростка оштрафовали.
Ранее ФССП разработала проект приказа об использовании технических средств фиксации в том числе во время выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru