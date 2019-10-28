Роботы ни при чём. В Союзе Профсоюзов назвали истинную причину сокращений в России
Генсек Союза Профсоюзов заявил НСН, что работодатели в очередной раз пытаются сэкономить на зарплатах сотрудникам, под предлогом повышения производительности труда.
Информация о грядущих сокращениях из-за роботизации труда является вбросом, позволяющим прикрыть реальное положение дел на рынке вымышленными причинами, заявил в эфире НСН генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов. По его словам, истинной причиной сокращений, которые всё же происходят в России, остаётся оптимизация, в результате которой не повышается производительность труда, а лишь сокращаются издержки работодателя.
«Этот вброс в СМИ — очередной увод от насущных проблем, которые есть. Это мизерные заработные платы, это никакие условия труда, это опять-таки повышение пенсионного возраста. Такой же вброс был по введению четырёхдневной рабочей недели. Это всё из той же утопии, которую нам пытаются навязать. На самом деле, сокращения постоянно происходили, происходят, и будут на следующий год. Но они не связаны с роботизацией. Они связаны с оптимизацией производственного процесса для работодателей. Работодатели, чтобы сократить свои расходы, прикрываясь мнимым повышением производительности труда, будут сокращать рабочие места, перекладывая работу уволенных на оставшихся сотрудников. Которые, в свою очередь, будут вынуждены работать больше 8 часов», — описал ситуацию Куликов.
Кроме того, он напомнил гражданам, что в случае угрозы увольнением при сокращении штата им выгоднее дождаться сокращения, чем писать заявление по собственному желанию, идя навстречу работодателю. Такая тактика запугивания сотрудников, по его словам, очень распространена в российских компаниях.
Напомним, ранее HR-специалисты сообщали, что в 2020 году в России прогнозируются массовые сокращения в каждой десятой компании. Причинами такой тенденции были названы, в том числе, возрастающие возможности технологического прогресса, который в будущем приведёт мир к замене ряда специалистов роботами.
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