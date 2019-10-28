Роботы ни при чём. В Союзе Профсоюзов назвали истинную причину сокращений в России

«Этот вброс в СМИ — очередной увод от насущных проблем, которые есть. Это мизерные заработные платы, это никакие условия труда, это опять-таки повышение пенсионного возраста. Такой же вброс был по введению четырёхдневной рабочей недели. Это всё из той же утопии, которую нам пытаются навязать. На самом деле, сокращения постоянно происходили, происходят, и будут на следующий год. Но они не связаны с роботизацией. Они связаны с оптимизацией производственного процесса для работодателей. Работодатели, чтобы сократить свои расходы, прикрываясь мнимым повышением производительности труда, будут сокращать рабочие места, перекладывая работу уволенных на оставшихся сотрудников. Которые, в свою очередь, будут вынуждены работать больше 8 часов», — описал ситуацию Куликов.

Кроме того, он напомнил гражданам, что в случае угрозы увольнением при сокращении штата им выгоднее дождаться сокращения, чем писать заявление по собственному желанию, идя навстречу работодателю. Такая тактика запугивания сотрудников, по его словам, очень распространена в российских компаниях.

Напомним, ранее HR-специалисты сообщали, что в 2020 году в России прогнозируются массовые сокращения в каждой десятой компании. Причинами такой тенденции были названы, в том числе, возрастающие возможности технологического прогресса, который в будущем приведёт мир к замене ряда специалистов роботами.

