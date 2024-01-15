В России официально появилось 19 китайских автобрендов в 2023 году

На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов. Среди них Jaecoo, Baic, Livan, SWM, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Rising, Venucia, Chery и Geely.

Как уточнили в РОАД, с учетом брендов, которые поставляются неофициально, общее число китайских компаний на российском рынке может превышать официальные данные минимум в два раза.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о том, что объемы продаж китайских автомобилей в России рухнули на 20-30%, из-за чего дилеры вынуждены делать скидки до 300 тысяч рублей.

