В России официально появилось 19 китайских автобрендов в 2023 году
В 2023 году на российском авторынке официально появилось 19 новых китайских марок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов. Среди них Jaecoo, Baic, Livan, SWM, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Rising, Venucia, Chery и Geely.
Как уточнили в РОАД, с учетом брендов, которые поставляются неофициально, общее число китайских компаний на российском рынке может превышать официальные данные минимум в два раза.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о том, что объемы продаж китайских автомобилей в России рухнули на 20-30%, из-за чего дилеры вынуждены делать скидки до 300 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru