Россиян предупредили о новых схемах мошенников на Пасху

Фальшивые трансляции пасхальных богослужений могут использоваться мошенниками для распространения вредоносных ссылок. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, ссылки на «эксклюзивные трансляции», например, с церемонией схождения Благодатного огня, представляют особую опасность. Однако фальшивым может оказаться и благотворительный сбор, объявленный в преддверии праздника

Щербаченко отметил, что для обмана аферисты также могут использовать «вредоносные открытки, ложные конкурсы, голосования, вкусные предложения о куличах по выгодной цене».

«Пасха для людей — это время радости и добрых традиций... а для мошенников — новый этап для заработка», - заключил эксперт.

Ранее аналитики компании F6 выяснили, что в 2025 году мошенники украли у россиян более миллиарда рублей, используя для этого несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

