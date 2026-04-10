Россиян предупредили о новых схемах мошенников на Пасху

По его словам, ссылки на «эксклюзивные трансляции», например, с церемонией схождения Благодатного огня, представляют особую опасность. Однако фальшивым может оказаться и благотворительный сбор, объявленный в преддверии праздника

Щербаченко отметил, что для обмана аферисты также могут использовать «вредоносные открытки, ложные конкурсы, голосования, вкусные предложения о куличах по выгодной цене».

«Пасха для людей — это время радости и добрых традиций... а для мошенников — новый этап для заработка», - заключил эксперт.

Ранее аналитики компании F6 выяснили, что в 2025 году мошенники украли у россиян более миллиарда рублей, используя для этого несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

