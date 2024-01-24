Средняя цена нового китайского автомобиля в России составила 3,3 млн рублей

Средняя цена нового китайского автомобиля в России составила 3,3 млн рублей по итогам 2023 года, говорится в исследовании автомобильного сервиса «Дром».

В целом за год «китайцы» подорожали на 11%, больше всего в цене прибавили автомобили марок Geely (16%) и Chery (15%).

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В 2023 году на российском авторынке официально появилось 19 новых китайских марок, пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов. Среди них Jaecoo, Baic, Livan, SWM, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Rising, Venucia, Chery и Geely.

Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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