РОАД: к 2024 году в России будет продано 950 тысяч новых автомобилей

По его словам, в прошлом году продажи новых легковых машин составляли 687 тысяч.

Подщеколдин спрогнозировал рост автомобильного рынка в России примерно на 40%. Он назвал российский авторынок перспективным и отметил, что по итогам 2023 года количество покупателей авто в России составит порядка семи миллионов.

Ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов рассказал, что несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen (владеет брендами Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda) и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, отмечает «Радиоточка НСН».

