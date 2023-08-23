РОАД: к 2024 году в России будет продано 950 тысяч новых автомобилей
К следующему году в России будет продано 950 тысяч новых автомобилей, заявил «Газете.Ru» глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.
По его словам, в прошлом году продажи новых легковых машин составляли 687 тысяч.
Подщеколдин спрогнозировал рост автомобильного рынка в России примерно на 40%. Он назвал российский авторынок перспективным и отметил, что по итогам 2023 года количество покупателей авто в России составит порядка семи миллионов.
Ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов рассказал, что несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen (владеет брендами Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda) и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru