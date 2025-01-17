РКН за год заблокировал почти 800 тысяч материалов с запрещенной информацией

Роскомнадзор в минувшем году заблокировал около 800 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в IV квартале года в России удалили или заблокировали более 228 тысяч материалов, сайтов, отдельных страниц с запрещенными сведениями.

«Всего за 2024 год — почти 800 тыс., что на 19% больше, чем в прошлом году», — указали в Роскомнадзоре.

Ведомство уточнило, что в четвертом квартале 179 тысяч страниц заблокировали из-за решений суда и уполномоченных органов, еще 30,3 тысячи — в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что в 2024 году было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных.

