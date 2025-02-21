РКН: Steam удалил запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ

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Ранее Роскомнадзор открыл доступ к интернет-ресурсу BestChange после удаления нарушающей российские законы информации, сообщает RT .

«Компания Steam выполнила требования закона... Ограничение работы сервиса не планируется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа удалила запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) со страницы, посвящённой игре Desert Stalker.

Роскомнадзор не намерен ограничивать работу онлайн-сервиса Steam. ОБ этом сообщает пресс-служба ведомства.

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