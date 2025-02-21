РКН: Steam удалил запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ

Роскомнадзор не намерен ограничивать работу онлайн-сервиса Steam. ОБ этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Отмечается, что платформа удалила запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) со страницы, посвящённой игре Desert Stalker.

«Компания Steam выполнила требования закона... Ограничение работы сервиса не планируется», - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор открыл доступ к интернет-ресурсу BestChange после удаления нарушающей российские законы информации, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ИнтернетБлокировка СайтовРоскомнадзорЛГБТ

Горячие новости

Все новости

партнеры