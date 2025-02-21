РКН: Steam удалил запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ
21 февраля 202518:04
Роскомнадзор не намерен ограничивать работу онлайн-сервиса Steam. ОБ этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что платформа удалила запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) со страницы, посвящённой игре Desert Stalker.
«Компания Steam выполнила требования закона... Ограничение работы сервиса не планируется», - говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор открыл доступ к интернет-ресурсу BestChange после удаления нарушающей российские законы информации, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru