РКН предупредил о возможных проблемах в работе ряда сотовых операторов в Москве

Роскомнадзор предупредил о возможных проблемах в работе ряда сотовых операторов в столице, передает Агентство городских новостей «Москва».

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию страниц блогеров в соцсетях

Как уточнили в пресс-службе РКН, возможные проблемы связаны со сбоем электропитания на точке межоператорского обмена интернет-трафика.

Ранее в РКН сообщили, что оснований для разблокировки в России социальной сети X нет, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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