РКН предупредил о возможных проблемах в работе ряда сотовых операторов в Москве
11 февраля 202513:32
Роскомнадзор предупредил о возможных проблемах в работе ряда сотовых операторов в столице, передает Агентство городских новостей «Москва».
Как уточнили в пресс-службе РКН, возможные проблемы связаны со сбоем электропитания на точке межоператорского обмена интернет-трафика.
Ранее в РКН сообщили, что оснований для разблокировки в России социальной сети X нет, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru