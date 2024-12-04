В реестре Роскомнадзора зарегистрировали Telegram-канал Кремля
4 декабря 202408:17
Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы зарегистрировались, все сообщили», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Канал Кремля «Кремль. Новости» запустили в апреле 2022 года. У ресурса более 247 тысяч подписчиков.
Ранее Роскомнадзор обязал блогеров, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, предоставлять о себе сведения в федеральную службу, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru