В реестре Роскомнадзора зарегистрировали Telegram-канал Кремля

Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы зарегистрировались, все сообщили», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Канал Кремля «Кремль. Новости» запустили в апреле 2022 года. У ресурса более 247 тысяч подписчиков.

Ранее Роскомнадзор обязал блогеров, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, предоставлять о себе сведения в федеральную службу, напоминает 360.ru.

