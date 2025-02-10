РКН ограничил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange на территории РФ
10 февраля 202514:47
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к крупнейшему агрегатору онлайн-обменников BestChange на территории России, сообщили представители сервиса.
По их словам, юристы уже занимаются вопросом разблокировки сервиса.
При проверке через официальный портал РКН агрегатор можно обнаружить в реестре запрещенных сайтов. Кроме того, сайт BestChange не открывается через российских провайдеров.
Ранее в РКН сообщили, что оснований для разблокировки в России социальной сети X нет, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru