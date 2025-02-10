РКН ограничил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange на территории РФ

По их словам, юристы уже занимаются вопросом разблокировки сервиса.

При проверке через официальный портал РКН агрегатор можно обнаружить в реестре запрещенных сайтов. Кроме того, сайт BestChange не открывается через российских провайдеров.

Ранее в РКН сообщили, что оснований для разблокировки в России социальной сети X нет, напоминает RT.

