РКН ограничил доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange на территории РФ

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к крупнейшему агрегатору онлайн-обменников BestChange на территории России, сообщили представители сервиса.

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По их словам, юристы уже занимаются вопросом разблокировки сервиса.

При проверке через официальный портал РКН агрегатор можно обнаружить в реестре запрещенных сайтов. Кроме того, сайт BestChange не открывается через российских провайдеров.

Ранее в РКН сообщили, что оснований для разблокировки в России социальной сети X нет, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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