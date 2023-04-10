В Госдуме предложили ведомствам вернуться в Twitter

По его словам, российские госорганы пока не спешат возобновлять работу разблокированных аккаунтов, однако, по мнению депутата, «самое время эту меру пересмотреть».

Ранее Twitter вернул доступ к аккаунтам Кремля, МИД РФ, Минобороны и других ведомств. Twitter в настоящее время заблокирован в России, доступ к соцсети был ограничен в феврале 2022 года.

