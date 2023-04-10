В Госдуме предложили ведомствам вернуться в Twitter
Российские ведомства должны возобновить работу в Twitter после разблокировки аккаунтов соцсетью Илона Маска, считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», - написал Горелкин в Telegram.
По его словам, российские госорганы пока не спешат возобновлять работу разблокированных аккаунтов, однако, по мнению депутата, «самое время эту меру пересмотреть».
Ранее Twitter вернул доступ к аккаунтам Кремля, МИД РФ, Минобороны и других ведомств. Twitter в настоящее время заблокирован в России, доступ к соцсети был ограничен в феврале 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru