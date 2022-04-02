РКН не будет вводить ограничения против YouTube при выполнении требований хостингом

Если YouTube удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов, у Роскомнадзора не будет оснований для введения новых мер против хостинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Пушков считает, что блокировка YouTube в РФ неизбежна

«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают регулярные блокировки новых YouTube-каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Подчеркивается, что еще не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и прочих).

Роскомнадзор направил в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации на видеохостинге. Суд признал наложил штрафы на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.

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