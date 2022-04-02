РКН не будет вводить ограничения против YouTube при выполнении требований хостингом
Если YouTube удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов, у Роскомнадзора не будет оснований для введения новых мер против хостинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», - сказано в сообщении.
В ведомстве отмечают регулярные блокировки новых YouTube-каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Подчеркивается, что еще не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и прочих).
Роскомнадзор направил в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации на видеохостинге. Суд признал наложил штрафы на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+17 949 / сут.
Умерли
369 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+44 547 / сут.
- Буддисты в России выразили солидарность РПЦ в связи с ситуацией на Украине
- «Выходы есть всегда из любой конфронтации» - Песков об отношениях РФ и ЕС
- РКН не будет вводить ограничения против YouTube при выполнении требований хостингом
- Путин назвал упрочение союза Москвы и Минска ответом недоброжелателям
- Американцы согласились с журналистами, обвинив в кризисе в США Байдена
- Магистратский суд Вестминстера примет решение об экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
- В Лондоне на митингах из-за резкого роста цен на энергоносители требуют отставки Джонсона
- Режим ЧС введен из-за пожара в Минусинском районе
- Польша назвала действия Кремля по стабилизации рынка эффективными
- Кадыров рассказал о штурме завода в Мариуполе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru