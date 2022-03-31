Пушков считает, что блокировка YouTube в РФ неизбежна

По его мнению, видеохостинг «предался вакханалии запретов», под которые попадают «все новые российские информационные ресурсы» и однажды перейдет грань.

«Мое личное мнение... YouTube когда-то перейдет ту грань, после которой он не сможет работать на территории РФ. По крайней мере все, что делает YouTube на сегодняшний момент, подводит к этому выводу», - объяснил Пушков.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Google будут составлены административные протоколы за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры, сообщает RT.

