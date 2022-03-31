Пушков считает, что блокировка YouTube в РФ неизбежна
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Google и YouTube идут по пути наращивания конфронтации с регулирующими органами РФ, сообщает ТАСС.
По его мнению, видеохостинг «предался вакханалии запретов», под которые попадают «все новые российские информационные ресурсы» и однажды перейдет грань.
«Мое личное мнение... YouTube когда-то перейдет ту грань, после которой он не сможет работать на территории РФ. По крайней мере все, что делает YouTube на сегодняшний момент, подводит к этому выводу», - объяснил Пушков.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Google будут составлены административные протоколы за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры, сообщает RT.
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