Пушков считает, что блокировка YouTube в РФ неизбежна

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Google и YouTube идут по пути наращивания конфронтации с регулирующими органами РФ, сообщает ТАСС.

Хинштейн выразил надежду, что YouTube не заблокируют в РФ

По его мнению, видеохостинг «предался вакханалии запретов», под которые попадают «все новые российские информационные ресурсы» и однажды перейдет грань.

«Мое личное мнение... YouTube когда-то перейдет ту грань, после которой он не сможет работать на территории РФ. По крайней мере все, что делает YouTube на сегодняшний момент, подводит к этому выводу», - объяснил Пушков.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Google будут составлены административные протоколы за неудаление видеохостингом YouTube материалов по требованию российской Генпрокуратуры, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:РоссияБлокировкаGoogleYoutubeАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры