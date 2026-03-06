Группа «Ленинград» представила клип на новую песню «Плейбой 18+»

Главным героем стал персонаж, которого вокалистка коллектива безжалостно называет «лузера с огромным пузом».

«Да, в этом дело, я похудела, теперь могу сказать тебе в глаза! Ты просто лузер, с огромным пузом - я жму на газ, а ты на тормоза», - поётся в песне.

Клип снят в привычной для группы хулиганской эстетике с долей самоиронии.

Ранее концертный директор «Ленинграда» Табриз Шахиди назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Сергея Шнурова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

