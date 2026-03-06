Группа «Ленинград» представила клип на новую песню «Плейбой 18+»
6 марта 202615:43
Сергей Шнуров и группа «Ленинград» представила клип на новую песню «Плейбой 18+».
Главным героем стал персонаж, которого вокалистка коллектива безжалостно называет «лузера с огромным пузом».
«Да, в этом дело, я похудела, теперь могу сказать тебе в глаза! Ты просто лузер, с огромным пузом - я жму на газ, а ты на тормоза», - поётся в песне.
Клип снят в привычной для группы хулиганской эстетике с долей самоиронии.
Ранее концертный директор «Ленинграда» Табриз Шахиди назвал «ханжеством» жалобы на мат в песнях Сергея Шнурова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Климатолог предрек затопление Калининградской области на сотни метров
- Группа «Ленинград» представила клип на новую песню «Плейбой 18+»
- В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось мало времени
- Увлеченность россиян книгами о политике связали с мировым кризисом
- Задержаны арбитр и посредник в передаче средств за победу ФК «Химки»
- Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день
- Все замерли: Ассоциация блогеров ждет судебное решение по Telegram
- Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана
- Россиянам рассказали, как забрать из банка крупную сумму наличных
- Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ