РКК нашел более тысячи людей, пропавших без вести в Курской области
Российский Красный Крест (РКК) получил более 5,5 тысячи заявок на поиск людей, пропавших без вести в Курской области, свыше тысячи человек найдены. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук в беседе с РИА Новости.
«На данный момент у нас 5 600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек», — отметил Савчук.
По его словам, процесс поиска идет постоянно, специалисты ищут через имеющиеся у них данные в списках и среди людей, которые прошли через гуманитарные центры РКК — почти 100 тысяч человек. Также во время поисков Красный Крест сверяется с пунктами временного размещения, различными НКО и медицинскими организациями.
«На нашем сайте есть форма, которую можно заполнить для запроса, и есть телефон горячей линии», — добавил Савчук.
Ранее представитель регионального отделения РКК Анжелика Руденко заявила, что в организацию поступило более пяти тысяч заявок на поиск пропавших в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru