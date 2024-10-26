РКК нашел более тысячи людей, пропавших без вести в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) получил более 5,5 тысячи заявок на поиск людей, пропавших без вести в Курской области, свыше тысячи человек найдены. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук в беседе с РИА Новости.

«На данный момент у нас 5 600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек», — отметил Савчук.

По его словам, процесс поиска идет постоянно, специалисты ищут через имеющиеся у них данные в списках и среди людей, которые прошли через гуманитарные центры РКК — почти 100 тысяч человек. Также во время поисков Красный Крест сверяется с пунктами временного размещения, различными НКО и медицинскими организациями.

«На нашем сайте есть форма, которую можно заполнить для запроса, и есть телефон горячей линии», — добавил Савчук.

Ранее представитель регионального отделения РКК Анжелика Руденко заявила, что в организацию поступило более пяти тысяч заявок на поиск пропавших в Курской области.

