«Хабаровск, Тюмень и Иркутск»: Где кратно вырос спрос на репетиторов для детей

На фоне возросшего спроса на услуги репетиторов для дошколят и учащихся начальных классов руководитель категории «Обучение и курсы» на Авито Услугах Игорь Санников объяснил НСН, почему эта образовательная ветка стремительно обретает популярность в России.

Ранее сервис Авито Услуги зафиксировал повышение спроса на услуги репетиторов для школьников начальных классов. В прошлом месяце для дошкольников он составил 68% по сравнению с августом, и 6% по сравнению с сентябрем 2022 года. При этом репетиторов для школьников начальных классов стали искать на 103% чаще, чем в августе.

«Родители в России задумываются не только о том, чтобы развить память, внимание и речь у своих детей, но и о том, как ребенок-дошкольник будет справляться со школьной нагрузкой в будущем. Поэтому они ищут специалистов, которые подготовят ребенка к школе. В сентябре, за 11 месяцев до начала следующего учебного года, репетиторов по подготовке к школе для своих детей-дошкольников стали искать на 114% чаще, чем в прошлом году. При этом самые дальновидные россияне - в их городах спрос на подготовку детей к школе вырос больше всего - живут в Хабаровске (+417%), Тюмени (+406%) и Иркутске (+368%). В столицах спрос на подготовку к школе вырос на 278% в Москве и на 283% в Санкт-Петербурге», - сказал Санников.

Он отметил, что чаще всего родители ищут преподавателей, ведущих развивающие занятия для детей. Самый большой спрос вырос на каллиграфию (+210% в этом году), технику речи (+168%) и риторику (+101%). В этом году не в моду только ментальная арифметика (обучение детей быстрому чету в уме) – спрос на такие занятия снизился на 38% год к году.