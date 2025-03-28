Рисунок Моби продан за 500 000 рублей в помощь глухим и слабослышащим детям
Рисунок американского исполнителя, диджея, композитора, мультиинструменталиста Moby с автографом продали на благотворительном аукционе Meet For Charity за 500 тысяч рублей.
Уточняется, что все вырученные средства направят в некоммерческую организацию «Я тебя слышу», которая помогает глухим и слабослышащим детям учиться слышать и говорить. Сам музыкант много лет страдает от тиннитуса или постоянного звона в ушах.
Лот предоставил коллекционер, учредитель галерей Stargift, насчитывающих более двух тысяч экспонатов, Илья Слуцкин.
Ранее сообщалось, что в Москве 12–13 апреля пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню мецената и благотворителя. Свыше 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пятилетний ребенок попал в больницу на 12 дней после возвращения из Египта
- Песков: Россия и США не обсуждали на переговорах внешнее управление на Украине
- В Россию вернули 17-летнего ребенка с Украины
- Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 20
- В Госдуме объяснили новый удар ВСУ по газовой станции «Суджа»
- Под Курском тракторист пострадал при наезде на взрывное устройство
- СМИ: Нарколабораторию обнаружили в квартире российского рэпера
- Три человека погибли после обрушения многоэтажкии в Бангкоке
- Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина рассказала о проекте по африканскому искусству
- Армия России освободила Красное Первое в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru