Рисунок Моби продан за 500 000 рублей в помощь глухим и слабослышащим детям

Уточняется, что все вырученные средства направят в некоммерческую организацию «Я тебя слышу», которая помогает глухим и слабослышащим детям учиться слышать и говорить. Сам музыкант много лет страдает от тиннитуса или постоянного звона в ушах.

Лот предоставил коллекционер, учредитель галерей Stargift, насчитывающих более двух тысяч экспонатов, Илья Слуцкин.

Ранее сообщалось, что в Москве 12–13 апреля пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню мецената и благотворителя. Свыше 20 НКО представят свои товары: игрушки, текстиль, посуду, свечи и сувениры, напоминает «Радиоточка НСН».

