Bloomberg: Риск заражения COVID-19 во время полёта возрос в три раза

По его словам в период новогодних праздников многие захотят полететь отдыхать, поэтому шанс заражения возрастёт. В то же время он отметил, что бизнес-класс может быть более безопасным вариантом перелёта, благодаря большей дистанции между местами и меньшему количеству людей в «бизнес-части» салона.

Пауэлл подчеркнул, что лучшей защитой о заражения до сих пор остается вакцинация и соблюдение мер социальной дистанции. Чтобы снизить риск заражения COVID-19 в самолёте, Пауэлл посоветовал носить маски и перчатки и пассажирам одного ряда не снимать одновременно маски во время еды.

