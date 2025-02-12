Рис и пшено стали самыми подешевевшими продуктами

Сильнее всего в январе 2025 года в России подешевели пшено, рис, свинина, яйца и морковь, свидетельствуют данные мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли, сообщил портал Lenta.ru.

ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло и соль

Минимальные цены в крупных торговых сетях на рис и пшено по сравнению с декабрем 2024 года упали на 4,5%, на свинину — на 3.1%, на яйца — на 3%, на морковь — на 2,9%. Кроме того, на 2% подешевела соль, на 0,9% — сахар-песок.

Вместе с тем зафиксирован рост цен на подсолнечное масло (на 3,7%), на говядину (на 5,2%) и на мороженую рыбу (на 10,9%).

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что цены на сливочное масло и яйца могут снизиться только при снижении розничной наценки, так как отпускная цена производителя не всегда влияет на цену на полках. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсследованиеСтатистикаЦены На Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры