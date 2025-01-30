ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло и соль
Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности цен на некоторые продовольственные товары. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», — указали в ФАС.
Всего ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, десять — производителям масла, 21 — маргарина, семь — соли. Организации должны предоставить ФАС сведения об объемах производства и реализации товаров, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж.
Служба напомнила, что занимающие доминирующее положение на рынке производители должны соблюдать запреты согласно закону о защите конкуренции. При выявлении нарушений ФАС может применить меры антимонопольного реагирования.
Ранее ФАС инициировала проверки производителей сливочного масла на фоне обращений граждан о росте цен на продукцию, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Росстат потратил 9 млрд рублей на 392 тысячи ненужных планшетов
- СМИ: Одной из причин авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера
- ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло и соль
- В Госдуму внесли проект об увеличении выплат пострадавшим военным журналистам
- В России подготовили проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей
- СМИ: Принца Гарри госпитализировали из-за Меган Маркл
- В России предложили создать государственный музей детских рисунков
- Назван максимальный размер пособия по безработице с февраля
- Продажи новых гибридных авто в РФ выросли в 2,9 раза по итогам 2024 года
- Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru