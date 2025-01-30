ФАС проверит цены на майонез, подсолнечное масло и соль

Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности цен на некоторые продовольственные товары. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Служба направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой», — указали в ФАС.

Всего ведомство направило 24 запроса в адрес производителей майонеза, десять — производителям масла, 21 — маргарина, семь — соли. Организации должны предоставить ФАС сведения об объемах производства и реализации товаров, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж.

Служба напомнила, что занимающие доминирующее положение на рынке производители должны соблюдать запреты согласно закону о защите конкуренции. При выявлении нарушений ФАС может применить меры антимонопольного реагирования.

Ранее ФАС инициировала проверки производителей сливочного масла на фоне обращений граждан о росте цен на продукцию, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: fas.gov.ru
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