Риелторы рассказали об увеличении цены на съемные квартиры в Подмосковье
В октябре цены на съемные квартиры в Подмосковье увеличились на 20%. Об этом вице-президент гильдии риелторов Московской области, член Национального совета гильдии риелторов Ольга Власова рассказала в беседе с «Радио 1».
Сейчас среднемесячная цена на съемное жилье в Московской области составляет 24-25 тысяч рублей.
По словам риелтора, удорожание связано с тем, что жители плотно населенных городов хотели провести карантин в более комфортных условиях, поэтому спрос на аренду увеличился.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость съемной квартиры в Москве превысила 90 тысяч рублей.
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