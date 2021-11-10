Риелторы рассказали об увеличении цены на съемные квартиры в Подмосковье

В октябре цены на съемные квартиры в Подмосковье увеличились на 20%. Об этом вице-президент гильдии риелторов Московской области, член Национального совета гильдии риелторов Ольга Власова рассказала в беседе с «Радио 1».

Сейчас среднемесячная цена на съемное жилье в Московской области составляет 24-25 тысяч рублей.

Минэнерго будет сдерживать цены на бензин в рамках инфляции

По словам риелтора, удорожание связано с тем, что жители плотно населенных городов хотели провести карантин в более комфортных условиях, поэтому спрос на аренду увеличился.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость съемной квартиры в Москве превысила 90 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда
ТЕГИ:АрендаЦеныКвартирыПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры