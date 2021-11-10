Риелторы рассказали об увеличении цены на съемные квартиры в Подмосковье

В октябре цены на съемные квартиры в Подмосковье увеличились на 20%. Об этом вице-президент гильдии риелторов Московской области, член Национального совета гильдии риелторов Ольга Власова рассказала в беседе с «Радио 1».

Сейчас среднемесячная цена на съемное жилье в Московской области составляет 24-25 тысяч рублей.