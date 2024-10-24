СМИ: Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу

На данный момент сумма долга «королевы марафонов» составляет 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей и 6 копеек. Ее защита делает все возможное, чтобы Блиновская смогла быстрее погасить долг.

Напомним, судебное заседание, которое должно было состояться 24 октября, было отложено. Адвокаты Блиновской не прибыли в суд, хотя сама блогер присутствовала в зале суда. При ней были пара тетрадей, ручка и бутылка воды.

Ранее суд в Москве снял арест с части банковских счетов блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

