СМИ: Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу
Все недвижимое имущество блогера Елены Блиновской выставили на продажу, чтобы погасить долг перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
На данный момент сумма долга «королевы марафонов» составляет 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей и 6 копеек. Ее защита делает все возможное, чтобы Блиновская смогла быстрее погасить долг.
Напомним, судебное заседание, которое должно было состояться 24 октября, было отложено. Адвокаты Блиновской не прибыли в суд, хотя сама блогер присутствовала в зале суда. При ней были пара тетрадей, ручка и бутылка воды.
Ранее суд в Москве снял арест с части банковских счетов блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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