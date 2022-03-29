Риелтор: 90% иностранцев покинули элитные квартиры в Москве
В связи с приостановкой деятельности ряда иностранных компаний в России 90% иностранцев покинули съемные премиальные квартиры в Москве. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
По словам директора по продажам агентства недвижимости Point Estate Романа Амелина, средняя арендная плата составляла 300 тысяч рублей в месяц. При этом почти по всем договорам иностранцам необходимо было внести депозит, который сейчас при освобождении ими помещений удерживают собственники жилья. Амелин также рассказал, что иностранные владельцы движимости пытаются быстрее ее продать и покинуть Россию.
При этом директор департамента продажи квартир Penny Lane Realty Андрей Садо сообщил, что за последние две недели рост предложений по аренде элитных жилых помещений увеличился на 50%. В связи с этим на арендном рынке возник определенный дисбаланс.
Так, собственники не хотят предоставлять арендаторам скидки больше 5-10%, а иностранцы стремятся снять недвижимость по цене значительно ниже, чем рыночная. Отмечается, что стоимость аренды составляет в некоторых случаях 390 тысяч рублей, при этом потенциальные клиенты не готовы тратить больше 250 тысяч рублей в месяц.
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