Риелтор: 90% иностранцев покинули элитные квартиры в Москве

В связи с приостановкой деятельности ряда иностранных компаний в России 90% иностранцев покинули съемные премиальные квартиры в Москве. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По словам директора по продажам агентства недвижимости Point Estate Романа Амелина, средняя арендная плата составляла 300 тысяч рублей в месяц. При этом почти по всем договорам иностранцам необходимо было внести депозит, который сейчас при освобождении ими помещений удерживают собственники жилья. Амелин также рассказал, что иностранные владельцы движимости пытаются быстрее ее продать и покинуть Россию.

InfoLine: В России ожидается снижение объема выдачи ипотеки до 40%

При этом директор департамента продажи квартир Penny Lane Realty Андрей Садо сообщил, что за последние две недели рост предложений по аренде элитных жилых помещений увеличился на 50%. В связи с этим на арендном рынке возник определенный дисбаланс.

Так, собственники не хотят предоставлять арендаторам скидки больше 5-10%, а иностранцы стремятся снять недвижимость по цене значительно ниже, чем рыночная. Отмечается, что стоимость аренды составляет в некоторых случаях 390 тысяч рублей, при этом потенциальные клиенты не готовы тратить больше 250 тысяч рублей в месяц.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Mr Group
ТЕГИ:МоскваЦеныНедвижимостьИностранцыАренда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры