СМИ: Рианна родила первенца-мальчика

Рианна впервые стала мамой. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, певица родила мальчика.

По данным СМИ, роды состоялись 13 мая на родине знаменитости - Барбадосе.

Отцом ребенка стал рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс), с которым Рианна состоит в отношениях с 2020 года.

Рианна родилась в Барбадосе в 1988 году, в 16 лет переехала в США, где начала карьеру певицы. Она - лауреат девяти премий Grammy, одна из самых продаваемых артисток в мире.



