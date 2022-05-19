СМИ: Рианна родила первенца-мальчика
19 мая 202222:33
Рианна впервые стала мамой. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, певица родила мальчика.
По данным СМИ, роды состоялись 13 мая на родине знаменитости - Барбадосе.
Отцом ребенка стал рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс), с которым Рианна состоит в отношениях с 2020 года.
Рианна родилась в Барбадосе в 1988 году, в 16 лет переехала в США, где начала карьеру певицы. Она - лауреат девяти премий Grammy, одна из самых продаваемых артисток в мире.
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19 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru