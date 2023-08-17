РИА Новости: Против сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца возбудили дело

Уголовное дело об организации работы нежелательной НПО возбудили в отношении сопредседателя движения «Голос» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Возбуждено ... дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации», — указал собеседник агентства.

По данным источника, у юриста и 14 его соратников в восьми регионах РФ прошли обыски, пишет RT.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в ближайшее время Мельконьянц будет задержан.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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