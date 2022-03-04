РИА Новости: Несмотря на замедление Роскомнадзором, Facebook работает в России

Социальная сеть Facebook продолжает работать в России, несмотря на ее замедление Роскомнадзором. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Отмечается, что приложение возможно открыть, а все последние публикации в ленте загружаются.

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23 февраля Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Газета.ру» и «Лента.ру», а также телеканала «Звезда». В связи с этим 25 февраля Роскомнадзор замедлил трафик Facebook в России.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СМИРоссияСоциальные СетиРоскомнадзорFacebook
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