РИА Новости: Несмотря на замедление Роскомнадзором, Facebook работает в России
Социальная сеть Facebook продолжает работать в России, несмотря на ее замедление Роскомнадзором. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что приложение возможно открыть, а все последние публикации в ленте загружаются.
23 февраля Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Газета.ру» и «Лента.ру», а также телеканала «Звезда». В связи с этим 25 февраля Роскомнадзор замедлил трафик Facebook в России.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.
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