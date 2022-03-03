«Лишь только дискомфорт»: Мариничев о замедлении Facebook
Интернет-омбудсмен отметил, что замедление работы социальной сети не привело к серьезным проблемам.
Кроме дискомфорта пользователей замедление Facebook ни к чему не привело, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Привело к дискомфорту для пользователей. Многие сейчас встречались сейчас с замедлением, с тем, что в Facebook не загружаются картинки. Это выход за пределы зоны комфорта в пользовании сервиса. С точки зрения глобальной проблематики, я не видел, чтобы было много связанных уязвимостей и проблем в других сервисах пока. И такого явного формата блокировки и замедления мы тоже еще не наблюдали. Это пока носило пробный характер», - отметил он.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что никто не может гарантировать гражданам стопроцентную защиту персональных данных.
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