РФПИ познакомит Путина с зарубежными партнёрами по выпуску «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций собирается представить сегодня президенту РФ Владимиру Путину партнеров по выпуску вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.
Как уточнил Дмитриев, речь идёт о 20 с лишним производителях из 14 государств. Они либо уже изготавливают препарат, либо планируют запустить производство. Среди них - Индия, Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Сербия.
По словам главы фонда, всё больше стран обозначают дополнительный интерес к российской вакцине, в том числе Венгрия, которая заявила, что также хотела бы выпускать её. Кроме того, есть планы производства вакцины в Италии и Иране.
Эффективность вакцины «Спутник V» против вируса, вызывающего COVID-19, оценивается в 97,6% по результатам анализа клинических данных.
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