РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в 40 стран мира

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в регуляторные органы 40 стран. Об этом заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев на презентации препарата в рамках мероприятия на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава РФПИ отметил важность принятия решений по российской вакцине «не из политических соображений», добавив, что государствам необходимо иметь различные препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Препарат «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Вакцину разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований.

Ряд стран мира рассматривает возможность закупки и производства российской вакцины. В частности, Индия уже заключила соглашение о производстве препарата, с Бразилией достигнута предварительная договорённость по этому вопросу.

