РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в 40 стран мира
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в регуляторные органы 40 стран. Об этом заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев на презентации препарата в рамках мероприятия на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава РФПИ отметил важность принятия решений по российской вакцине «не из политических соображений», добавив, что государствам необходимо иметь различные препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Препарат «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Вакцину разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований.
Ряд стран мира рассматривает возможность закупки и производства российской вакцины. В частности, Индия уже заключила соглашение о производстве препарата, с Бразилией достигнута предварительная договорённость по этому вопросу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru