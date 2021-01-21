РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник-V» в Мексике в ближайшее время
Регистрация вакцины «Спутник-V» в Мексике ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
В конце декабря другая страна южной Америки - Аргентина - одобрила экстренное применение «Спутника V», и в стране стартовала масштабная вакцинация. По данным РФПИ, в рамках контракта аргентинцы получат 10 млн доз вакцины.
В России массовая вакцинация стартовала 18 января. Граждане могут сделать прививку одной из отечественных вакцин — препаратами «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
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