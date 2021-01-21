РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник-V» в Мексике в ближайшее время

В конце декабря другая страна южной Америки - Аргентина - одобрила экстренное применение «Спутника V», и в стране стартовала масштабная вакцинация. По данным РФПИ, в рамках контракта аргентинцы получат 10 млн доз вакцины.

В России массовая вакцинация стартовала 18 января. Граждане могут сделать прививку одной из отечественных вакцин — препаратами «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».