РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник-V» в Мексике в ближайшее время

Регистрация вакцины «Спутник-V» в Мексике ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

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В конце декабря другая страна южной Америки - Аргентина - одобрила экстренное применение «Спутника V», и в стране стартовала масштабная вакцинация. По данным РФПИ, в рамках контракта аргентинцы получат 10 млн доз вакцины.

В России массовая вакцинация стартовала 18 января. Граждане могут сделать прививку одной из отечественных вакцин — препаратами «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:МексикаВакцина
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