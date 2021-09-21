РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Соответстсвующее решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
Также по решению оперштаба снимаются все ограничения на перелеты между РФ и Белоруссией. Ранее число рейсов между странами было ограничено до 20 в неделю.
Рейсы Москва - Багдад будут выполняться дважды в неделю. Рейсы Москва - Мадрид и Москва - Барселона - четыре рейса в неделю, а в испанские Малагу и Аликанте - два раза в неделю.
Улететь из Москвы в Найроби можно будет также дважды в неделю, в Братиславу - четырежды из Москвы и дважды из Петербурга.
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