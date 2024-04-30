РФ предоставила ВНЖ пенсионеру из Латвии

«Как мне сообщили, миграционные подразделения МВД перепроверили документы Димитриевса и приняли решение о выдаче ему вида на жительство. Все препятствия для его получения устранены», - заявил правозащитник.Мельников также поблагодарил руководство МВД и журналистов за внимание к проблеме пожилого мужчины. Ранее Димитриевсу отказывали в выдаче ВНЖ из-за расхождения в написании его фамилии в свидетельстве о рождении сына в 1968 году, где она была указана как «Дмитриев» вместо «Димитриевс».Александрс Димитриевс родился в СССР и проживал в Латвии, работая токарем на заводе. Он является инвалидом по зрению. В 2024 году мужчина решил воссоединиться с семьей, ранее переехавшей из Латвии в Россию. Однако первоначально ему грозила депортация из-за ошибки в документах.