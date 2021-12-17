РФ ограничит въезд иностранцев из Кении из-за коронавируса

Россия ограничит въезд из иностранцев с территории Кении в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием.



Уточняется, что мера распространяется на граждан, находившихся на территории Кении в течение последних двух недель. Решение вступит в силу с 19 декабря.

