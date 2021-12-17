РФ ограничит въезд иностранцев из Кении из-за коронавируса
17 декабря 202121:33
Россия ограничит въезд из иностранцев с территории Кении в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием.
Уточняется, что мера распространяется на граждан, находившихся на территории Кении в течение последних двух недель. Решение вступит в силу с 19 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru