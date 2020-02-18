Результаты «Диктанта Победы» учтут при поступлении в вузы

Высокие результаты, полученные по итогам всероссийской акции «Диктант Победы», будут засчитывать абитуриентам, поступающим в вузы в этом году. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, абитуриенту может быть зачтено до 10 баллов. А это может стать хорошим стимулом для участия в таких важных мероприятиях, как «Диктант Победы».

В этом году акция пройдёт во второй раз и состоится 24 апреля. Для участников подготовят 25 вопросов: 20 них будут общефедеральными, а ещё пять – посвящёнными местной тематике. Поскольку «Диктант Победы» поддержало министерство обороны, новые площадки акции будут развернуты на базе военных училищ и в воинских частях.