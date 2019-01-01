В России и 23 странах стартовала масштабная акция «Диктант Победы»

В России, а также 23 странах мира стартовала масштабная акция «Диктант Победы». Она посвящена Великой Отечественной войне. Как отмечает ТАСС, за 45 минут его участникам предстоит ответить на 20 вопросов. К каждому из них прилагается четыре варианта ответа. Часть заданий разрабатывали специалисты Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.

Как отмечают «Дни.ру», в этом году к акции присоединились Австрия, Белоруссия, Дания, Китай, Израиль, Турция и многие другие страны. В общей сложности 7 мая «Диктант Победы» написали на 1327 площадках. Итоги будут опубликованы на официальном сайте в День России, 12 июня.

Как напоминает RT, ранее в апреле россияне, а также жители других стран приняли участие в написании «Тотального диктанта». 13 апреля к акции грамотности впервые присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма. В этот раз текст для испытания был создан писателем Павлом Басинским. Текст желающим проверить свою грамотность по традиции зачитали известные телевизионщики, артисты театра и кино, спортсмены и медийные персоны.

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в интервью НСН напомнила о возникновении идеи проведения «Тотального диктанта».



