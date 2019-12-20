Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина

В документе отмечается, что пакт Молотова-Риббентропа поделил территорию Европы «между двумя тоталитарными» режимами, что в итоге привело к началу Второй мировой войны.

Путин, выступая на встрече глав государств СНГ, заявил, что такие резолюции касаются всех стран содружества, так как все они «в известной степени» наследники СССР.

«Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас», - подчеркнул российский президент.

Отметим, что замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава даст оценку высказыванию Путина о начале Второй мировой войны, сообщает RT.

Президент РФ ранее заявил, что 17 сентября 1939 советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии и западной Украины (на тот момент входивших в состав Польши), так как польское правительство после вторжения нацистской Германии уже не контролировало страну.

