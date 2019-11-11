Резкий рост цен на мобильную связь предрекли России в 2020 году

Резкий рост цен на мобильную связь в России будет зафиксирован уже в будущем году, пишут Известия. Об этом изданию заявили опрошенные аналитики.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, повышение цен вполне может составить около 10–12%. Однако агентство Content Review предсказало болеезаметный рост — 15–25%. Вместе с тем, руководитель проекта Сергей Половников отметил, что точный прогноз будет известен ближе к концу года, пишет Газета.ру.

По данным издания, опрошенные граждане уже заявили о том, что ощущают рост цен на мобильную связь. Об этом заявили порядка 70% респондентов, сообщает Ura.ru.

Ранее в Кабмине создана рабочая группа, которая займется проработкой вопроса возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, являющимися приоритетными для развития 5G. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что несмотря на нежелание оборонного ведомства передавать частоты, в итоге комиссия придет к решению, которое устроит всех.



