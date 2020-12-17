Резкий рост спроса на строителей отмечается в России

В России с середины лета текущего года отмечается резкий спрос на рабочую силу в сфере строительства и ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Так, в первом полугодии количество резюме значительно превышало количество вакансий. Во втором полугодии резюме стало меньше, а количество вакансий увеличилось.

Как показало исследование, в период эпидемии коронавируса начало расти количество резюме в регионах, так как во время локдауна многие соискатели стали возвращаться в родные города.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее сообщил, что в настоящее время есть дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания. По его словам, острая нехватка строителей ощущается в Татарстане.

