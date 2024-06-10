Режиссеру Беркович стало плохо на заседании военного суда
Судебное заседание по уголовному делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые обвиняются в оправдании терроризма, пришлось прервать из-за ухудшения самочувствия Беркович. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Ксению Карпинскую.
Адвокат заявила, что заседание откладывается, однако может продолжиться сегодня, после обследования Беркович и заключения медиков. Обе женщины были уведены из зала суда под конвоем. Позднее муж Петрийчук Юрий Шехватов рассказал, что женщины были возвращены в зал суда.
Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. Им было предъявлено обвинение в оправдании и пропаганде терроризма. Поводом для уголовного дела послужила театральная пьеса «Финист - ясный сокол». По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий, а Беркович поставила по нему спектакль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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