Режиссеру Беркович стало плохо на заседании военного суда

Адвокат заявила, что заседание откладывается, однако может продолжиться сегодня, после обследования Беркович и заключения медиков. Обе женщины были уведены из зала суда под конвоем. Позднее муж Петрийчук Юрий Шехватов рассказал, что женщины были возвращены в зал суда.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. Им было предъявлено обвинение в оправдании и пропаганде терроризма. Поводом для уголовного дела послужила театральная пьеса «Финист - ясный сокол». По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий, а Беркович поставила по нему спектакль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



