Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам за фейки о российской армии

Басманный суд Москвы признал драматурга и режиссёра Ивана Вырыпаева виновным по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, сообщает Интерфакс.

Режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского заочно арестовали по делу о фейках о ВС России

По решению суда, ему было заочно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима - срок будет исчисляться с момента его задержания в России либо экстрадиции.

Также Вырыпаеву запретили в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы

Ранее украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) заочно арестовали по делу о фейках против Вооруженных сил России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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