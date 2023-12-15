Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам за фейки о российской армии

По решению суда, ему было заочно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима - срок будет исчисляться с момента его задержания в России либо экстрадиции.

Также Вырыпаеву запретили в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы

Ранее украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) заочно арестовали по делу о фейках против Вооруженных сил России, сообщает RT.

