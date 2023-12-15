Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам за фейки о российской армии
Басманный суд Москвы признал драматурга и режиссёра Ивана Вырыпаева виновным по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, сообщает Интерфакс.
По решению суда, ему было заочно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима - срок будет исчисляться с момента его задержания в России либо экстрадиции.
Также Вырыпаеву запретили в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы
Ранее украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) заочно арестовали по делу о фейках против Вооруженных сил России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета
- СМИ: Аллу Пугачёву около часа опрашивали на границе России
- СМИ: Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей
- Wildberries построит в Забайкалье хаб за 10,5 млрд рублей
- «Аэрофлот» с 31 января возобновит полеты в Хошимин
- В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада
- Высота сугробов в Москве побила почти 150-летний рекорд
- ВЦИОМ: Путину доверяют более 79 процентов россиян
- «Росатом» опроверг информацию о превентивном запрете поставок урана в США
- Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам за фейки о российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru