Режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского заочно арестовали по делу о фейках о ВС России

В карточке розыска отмечается, что Вырыпаев разыскивается по статье Уголовного кодекса, пишет РИА ФАН.

Как сообщает ТАСС, столичный Басманный суд заочно арестовал Вырыпаева, а также продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии.

Ранее МВД РФ объявило в розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу, напоминает RT. Суд в Москве заочно арестовал военачальника по делу об организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов России.

