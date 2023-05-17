Режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского заочно арестовали по делу о фейках о ВС России

Режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева объявили в розыск, следует из базы МВД России.

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В карточке розыска отмечается, что Вырыпаев разыскивается по статье Уголовного кодекса, пишет РИА ФАН.

Как сообщает ТАСС, столичный Басманный суд заочно арестовал Вырыпаева, а также продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о российской армии.

Ранее МВД РФ объявило в розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу, напоминает RT. Суд в Москве заочно арестовал военачальника по делу об организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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