Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за езду в нетрезвом виде

Известного кинорежиссера и продюсера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.

Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове

Создателю сериала «Чикатило» также придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники ДПС остановили Андреасяна на Цветном бульваре в Москве еще в мае этого года. Тогда алкотестер показал, что режиссер находился в нетрезвом состоянии.

Андреасян известен по фильмам «Защитники» (2017), «Тот ещё Карлосон!» (2012) и «Беременный» (2011), «Онегин» (2024) передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РежиссерШтрафВождение В Пьяном Виде

Горячие новости

Все новости

партнеры