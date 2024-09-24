Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за езду в нетрезвом виде
Известного кинорежиссера и продюсера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд.
Создателю сериала «Чикатило» также придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сотрудники ДПС остановили Андреасяна на Цветном бульваре в Москве еще в мае этого года. Тогда алкотестер показал, что режиссер находился в нетрезвом состоянии.
Андреасян известен по фильмам «Защитники» (2017), «Тот ещё Карлосон!» (2012) и «Беременный» (2011), «Онегин» (2024) передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru