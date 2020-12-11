Режиссер подал в суд на экс-солистку «Ленинграда»
Максим Демченко на пресс-конференции НСН объявил об иске против бывшей актрисы сериала «ОБЖ», которая обвинила его в сексуальных домогательствах спустя 15 лет.
Экс-солистка «Ленинграда» и бывшая актриса Алиса Вокс обвинила режиссера сериалов «ОБЖ», «ОБЖ-2» и «Старшеклассники» Максима Демченко в сексуальных домогательствах. Вокс снималась в сериале «ОБЖ», но наряду с многими другими артистами не получила роли в его продолжении - сериале «Старшеклассники».
Режиссер Максим Демченко на пресс-конференции НСН рассказал, как отреагирует на лживые обвинения в харассменте.
«Мы подаем иск против Алисы Кондратьевой (Вокс) в Приморский суд Санкт-Петербурга о защите чести и достоинства, а также нанесении морального вреда. Оцениваем вред в пять миллионов рублей. Если девушки пойдут в суд, то мы подадим иск о клевете», - заверил режиссер.
Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы. В частности, в сериале «ОБЖ» снималась ведущая программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева.
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