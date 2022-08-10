Режиссер фильма «Воланд» выразил сомнение о выходе фильма

Режиссёр фильма «Воланда» Михаил Локшин выразил сомнения в выходе фильма.

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По его словам, после ухода из РФ Universal, ни один прокатчик не взял картину себе. Локшин отметил, что фильм подвергается цензуре в РФ и теперь нет возможности показать его за границей из-за страны происхождения.

Фильм «Воланд» создан по мотивам книги «Мастер и Маргарита». В нем снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и другие.

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ФОТО: Постер к фильму "Воланд"
ТЕГИ:Кино
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