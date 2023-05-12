Режиссер Беркович обжаловала свой арест
Театральный режиссер Евгения Беркович обжаловала свой арест по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.
Жалоба защитницы Беркович поступила в Замоскворецкий суд Москвы.
Беркович стала фигуранткой уголовного дела по факту «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Причиной этого стал поставленный ею спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.
Ранее за Беркович видные деятели культуры и искусства. Среди них Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие.
Беркович заключена под стражу до 4 июля.
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