Режиссер Беркович обжаловала свой арест

Театральный режиссер Евгения Беркович обжаловала свой арест по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

Жалоба защитницы Беркович поступила в Замоскворецкий суд Москвы.

Беркович стала фигуранткой уголовного дела по факту «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Причиной этого стал поставленный ею спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.

Ранее за Беркович видные деятели культуры и искусства. Среди них Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие.

Беркович заключена под стражу до 4 июля.

