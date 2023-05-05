Режиссер Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Режиссёр Евгения Беркович отправлена в следственный изолятор до 4 июля по делу об оправдании терроризма. Решение вынес Замоскворецкий суд российской столицы по ходатайству следствия.

Адвокаты просили избрать Беркович в качестве меры пресечения домашний арест либо назначить ей залог. Защита обращала внимание суда на то, что женщина должна ухаживать за двумя приёмными детьми с заболеваниями, а также за престарелыми родителями в Санкт-Петербурге. Однако судья не внял ни одному из доводов.

Евгения Беркович была задержана днём ранее. В квартире её матери и бабушки были проведены обыски. Обвиняемой по делу проходит также драматург Светлана Петрийчук. Суд назначит ей меру пресечения позднее.