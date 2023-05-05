Режиссер Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Режиссёр Евгения Беркович отправлена в следственный изолятор до 4 июля по делу об оправдании терроризма. Решение вынес Замоскворецкий суд российской столицы по ходатайству следствия.

Адвокаты просили избрать Беркович в качестве меры пресечения домашний арест либо назначить ей залог. Защита обращала внимание суда на то, что женщина должна ухаживать за двумя приёмными детьми с заболеваниями, а также за престарелыми родителями в Санкт-Петербурге. Однако судья не внял ни одному из доводов.

Евгения Беркович была задержана днём ранее. В квартире её матери и бабушки были проведены обыски. Обвиняемой по делу проходит также драматург Светлана Петрийчук. Суд назначит ей меру пресечения позднее.

Финиш «Ясный сокол»: Режиссёр Беркович задержана по делу об оправдании терроризма

Поводом для возбуждена дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором рассказывается о женщинах, которые уезжают в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Спектакль был поставлен в 2020 году, а в 2022 получил две высшие государственные театральные премии «Золотая маска». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», тогда вопросов к постановке не возникало.

Заявление - донос на спектакль в мае 2021 года написали участники ультраконсервативного Национально-освободительное движения (НОД). Оно позиционируется как организация без статуса юридического лица.

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Фото: telegram.org
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