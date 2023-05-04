Финиш «Ясный сокол»: Режиссёр Беркович задержана по делу об оправдании терроризма

Режиссёр Евгения Беркович стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Поводом к открытию дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила его в 2020 году по пьесе, которая основана на документальных источниках. В ней идёт речь о женщинах, которые выходили замуж за представителей радикального ислама и переезжали в Сирию.

Ранее мать режиссёра Елена Эфрос рассказала об обысках у неё дома в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, передает RT.