Финиш «Ясный сокол»: Режиссёр Беркович задержана по делу об оправдании терроризма

Режиссёр Евгения Беркович стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Поводом к открытию дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила его в 2020 году по пьесе, которая основана на документальных источниках. В ней идёт речь о женщинах, которые выходили замуж за представителей радикального ислама и переезжали в Сирию.

Ранее мать режиссёра Елена Эфрос рассказала об обысках у неё дома в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, передает RT.

Панина обвинили в оправдании терроризма за пост о теракте на Крымском мосту

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным, Беркович и драматург Светлана Петрийчук задержаны в аэропорту «Внуково» в Москве и уже доставлены на допрос к следователям. Об этом в социальных сетях рассказала актриса Юлия Ауг со ссылкой на супруга Петрийчук.

При этом спектакль «Финист Ясный Сокол» в 2022 году получил сразу две высшие государственные театральные премии «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗадержаниеТерроризмРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры