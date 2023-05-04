Финиш «Ясный сокол»: Режиссёр Беркович задержана по делу об оправдании терроризма
Режиссёр Евгения Беркович стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Поводом к открытию дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила его в 2020 году по пьесе, которая основана на документальных источниках. В ней идёт речь о женщинах, которые выходили замуж за представителей радикального ислама и переезжали в Сирию.
Ранее мать режиссёра Елена Эфрос рассказала об обысках у неё дома в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, передает RT.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным, Беркович и драматург Светлана Петрийчук задержаны в аэропорту «Внуково» в Москве и уже доставлены на допрос к следователям. Об этом в социальных сетях рассказала актриса Юлия Ауг со ссылкой на супруга Петрийчук.
При этом спектакль «Финист Ясный Сокол» в 2022 году получил сразу две высшие государственные театральные премии «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам».
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