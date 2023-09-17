Режиссер Александр Хван умер на 66-м году жизни

По ее словам, режиссер ушел из жизни в воскресенье, 17 сентября. Информации о причине смерти нет.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебокрасах. Известность получил в 1992 году после выхода фильма «Дюба-Дюба», главную роль в котором исполнил Олег Меньшиков.

Накануне ушел из жизни звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. По данным СМИ, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем, передает «Радиоточка НСН».

