Режиссер Александр Хван умер на 66-м году жизни
17 сентября 202316:26
В возрасте 65 лет умер кинорежиссер Александр Хван, сообщила ТАСС его супруга Елена.
По ее словам, режиссер ушел из жизни в воскресенье, 17 сентября. Информации о причине смерти нет.
Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебокрасах. Известность получил в 1992 году после выхода фильма «Дюба-Дюба», главную роль в котором исполнил Олег Меньшиков.
Накануне ушел из жизни звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. По данным СМИ, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru