Актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев умер после тяжелой болезни

Советский, российский актер кино и ТВ и режиссер Игорь Кечаев умер 14 сентября в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщили в «Электротеатре Станиславский».

Дочь актера Михаила Ульянова нашли мертвой в Москве

Артист был близким другом Электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам. Кроме того, Кечаев был ассистентом режиссера на опере «Октавия. Трепанация».

В некрологе уточняется, что прощание с Кечаевым состоялось утром 15 сентября в морге института имени Склифосовского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктерыКиноКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры