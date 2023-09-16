Актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев умер после тяжелой болезни
Советский, российский актер кино и ТВ и режиссер Игорь Кечаев умер 14 сентября в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщили в «Электротеатре Станиславский».
Артист был близким другом Электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам. Кроме того, Кечаев был ассистентом режиссера на опере «Октавия. Трепанация».
В некрологе уточняется, что прощание с Кечаевым состоялось утром 15 сентября в морге института имени Склифосовского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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