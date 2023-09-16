Актер из сериала «Саша+Маша» Игорь Кечаев умер после тяжелой болезни

Артист был близким другом Электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам. Кроме того, Кечаев был ассистентом режиссера на опере «Октавия. Трепанация».

В некрологе уточняется, что прощание с Кечаевым состоялось утром 15 сентября в морге института имени Склифосовского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

